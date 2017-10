„Nu ieşim niciodată în cluburi“

Gina Pistol, despre viața cu Răduț la Târgu Jiu:

„Nu ieșim niciodată în cluburi“

Ştire online publicată Miercuri, 26 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Îndrăgostită lulea de patru luni de Mihai Răduț, Gina Pistol s-a adaptat perfect vieții de iubită de fotbalist. Fostul iepuraș Playboy a renunțat fără urmă de regret la viața mondenă a Capitalei, iar la Târgu Jiu, acolo unde locuiește împreună cu iubitul ei, își petrece aproape tot timpul numai în casă. Gătește, invariabil, în fiecare zi micul-dejun, iar seara, ies uneori cu prietenii lui Răduț, tot fotbaliști, cărora le-a câștigat simpatia instant.Mihai Răuduț a rămas, zilele trecute, fără permisul de conducere, dar nu-și face griji, întrucât se poate baza oricând pe amabilitatea iubitei sale sau a colegilor lui care-i sunt și prieteni, Alexandru Maxim și Alexandru Grigoraș. Implicată de patru luni în această poveste de dragoste (sau mai bine zis la foarte scurt timp după ce s-a despărțit de afaceristul de origine libaneză Nicola), Gina duce acum o viață liniștită, care pare că-i priește pe deplin: „Când sunt la Târgu Jiu îl duc eu cu mașina, la antrenamente, când nu, îl iau colegii lui, Alex Maxim sau Alexandru Grigoraș. Eu săptămâna asta stau în București, am câteva job-uri și castinguri, pentru că el oricum are meci aici la sfârșitul săptămânii și nu are rost să mă duc acolo doar pentru două zile. Suntem bine, avem o relație liniștită. Suntem împreună de patru luni, locuim împreună. Nici mie nu îmi vine să cred că m-am implicat într-o relație serioasă atât de repede. Ne simțim bine la Târgu Jiu, acolo avem prieteni, de ieșit mai ieșim în oraș, dar nu am ieșit niciodată în cluburi, nu ne place să ne pierdem nopțile. De gătit, gătesc, dar nu fac lucruri complicate, că nu le mâncăm și nu are rost să pierd mult timp în bucătărie ca să aruncăm mâncarea. Dar fac chestii ușoare și întotdeauna micul dejun. Mihai nu gătește nimic”, a povestit Gina, pentru cancan.ro. Deși i s-a dus buhul de gospodină, colegii lui Răduț n-au avut prilejul, până acum, de a gusta din mâncărurile pe care blonda le gătește: „Mergem de fiecare dată acasă la Răduț și Gina, dar nu am mâncat niciodată. Știu că ea gătește, pentru că nu le place să mănânce în oraș. Nu ies nicăieri, pentru că nu există niciun club în Târgu Jiu. Le stă foarte bine împreună, ne place foarte mult de Gina”, a declarat Alex Grigoraș, bunul prieten al lui Răduț, pentru cancan.ro.