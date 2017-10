Andreea Tonciu n-ar avea treabă cu Mitea

„Nu cred că fac ceva în pat!“

Ştire online publicată Vineri, 21 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Tonciu, mama Andreei Tonciu, a fost invitată alături de fiica ei și de iubitul acesteia, Nicolae Mitea, la emisiunea nocturnă de la Kanal D. Aceasta a vorbit deschis despre relația Andreei cu fotbalistul și a spus că nu crede că între ei există cu adevărat iubire.Mama Andreei a aflat că fiica ei și Mitea formează din nou un cuplu, dar nu le dă viață lungă împreună.„Am aflat că s-au împăcat. Cred că i s-a stricat telefonul la cât de tare am țipat la ea. Eu i-am spus să meargă la psiholog, la câte a făcut și prin ce a trecut. Eu nu cred că Mitea va fi viitorul meu ginere. Chiar nu cred. Eu nu îi văd pe ei îndrăgostiți unul de altul. Nici nu cred că fac ceva în pat. Eu nu am văzut-o niciodată pe Andreea plângând din cauza lui”, a spus aceasta.Maria Tonciu a mărturisit că ar fi posibil ca Andreea și Nicolae să fie fericiți împreună, dar cu anumite condiții pe care nu par încă dispuși să le îndeplinească, scrie click.ro.„Ei se potrivesc. El lasă, iar ea este o tipă care știe să-și facă treaba în casă. Dacă ar fi un pic mai serioși, ar face un cuplu ok. Ea e o fire statornică, iar el e un bărbat cuminte, așa cum îi place Andreei. Dar trebuie să fie mai serioși. Mi se pare anormal ceea ce fac acum, nu înțeleg de ce fac așa. E o mare prostie să vii, să pleci, dar poate că vor învăța niște lucruri din greșelile astea. Cam tot timpul ei își fac reproșuri și nu mi se pare normal ca în cinci ani să-ți faci asemenea reproșuri. Dacă vor să își înceapă o relație, ar trebui să fie mai serioși, să pună mai mult suflet, să fie mai uniți”, a declarat aceasta.