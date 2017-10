,,Nu ar fi existat relaţia noastră, oricât de mult aş fi tinut la el dacă..."

,,Nu ar fi existat relația noastră, oricât de mult aș fi tinut la el dacă..."

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul din viata Andreei Marin trebuie să indeplinească o conditie esentială pentru a-i intra la inimă vedetei. Nu e vorba despre aspectul fizic, nici de situatia financiară, ci de...felul in care reuseste să se facă plăcut in fata fetitei ei, Violeta. Mamă responsabilă, Andreea Marin mărturiseste că nu ar accepta niciodată un bărbat fără ca fetita ei si a lui Stefan Bănică să isi dea acordul."Nu e ușor să te rupi de o relatie de lungă durată...Aseara, Violeta a intrebat pentru prima dată unde e Tuncay si a spus că ii e dor de el. Nu ar fi existat relatia nostră, oricât de mult as fi tinut la el, fără acceptul fiicei mele", a declarat "Zâna" pentru emisiunea "Acces Direct".