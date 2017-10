Noul iubit al Gabrielei Cristea joacă la dublu

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După mai bine de jumătate de an de la divorț, Gabriela Cristea are o nouă relație. Cel care i-a intrat în grații prezentatoarei TV este Tavi Clonda, solistul trupei care cântă în emisiunea prezentată de Gabriela, „Te vreau lângă mine”.Însă nici aceasta nu este lipsită de tensiuni, pentru că Tavi este implicat de șapte ani într-o relație.„Tavi are o iubită de mulți ani, vreo șapte. Recent, m-am văzut cu ei. De când ne cunoaștem, peste tot vine cu iubita lui. E un băiat OK, fidel, cântă bine. Nu umblă așa, teleleu! Acum, nu știu ce e în familia lor, dar nu i-am văzut să aibă vreun conflict. De Gabriela nu am auzit nimic niciodată, nu l-am văzut în viața mea cu ea”, a povestit o sursă pentru ziarul Ring.