Noul album Dido, promovat prin 12 scurtmetraje

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Sony a ales să promoveze al treilea album al cântăreței Dido, intitulat „Safe Trip Home”, prin 12 scurtmetraje care vor ilustra, fiecare în parte, câte o poveste despre peripețiile mai multor personaje în drumul lor către casă. Pentru cele 12 scurtmetraje, Sony a angajat mai mulți regizori, printre care Stephen Kijack, cel care a regizat filmul „Scott Walker: 30 Century Man” și brazilianul Marcos Prado. Astfel, pentru filmul său de promovare a noului album Dido, Prado a ales povestea unei femei în vârstă care își croiește drumul către casă printr-un sat devastat din Rio de Janiero. Povestea regizorului Stephen Kijackm, intitulată „Burnin’ Love”, ilustrează reîntoarcerea acasă, în New Orleans, a scriitorului american Martin Pousson, după un an de la dezastrul lăsat în urmă de Uraganul Katrina. „Don’t Believe in Love”, un alt film din proiectul de promovare, descrie felul în care studenții care locuiesc în cămine își decorează camerele pentru a se simți „ca acasă”. Scurtmetrajele au fost filmate în locații din SUA, Noua Zeelandă și Portugalia. Albumul „Safe Trip Home” va fi lansat pe 17 noiembrie. Dido a devenit cunoscută în lumea muzicii în urma colaborării cu Eminem, care i-a cerut să insereze pasaje din melodia „Thank you” în hit-ul „Stan”. Cele două piese au ajuns printre primele locuri în topurile din întreaga lume, în anul 2001. În septembrie 2003, cântăreața a lansat „Life for Rent”, un album inspirat de experiențele sale personale.