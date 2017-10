Nine Inch Nails, The Prodigy şi DJ Tiesto, la Festivalul Peninsula

Nine Inch Nails, The Prodigy și DJ Tiesto, la Festivalul Peninsula

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Trupele Nine Inch Nails, The Prodigy și DJ Tiesto vor concerta la cea de-a șaptea ediție a Festivalului Peninsula, care se desfășoară între 23 și 26 iulie, la Târgu Mureș. A șaptea ediție a festivalului va avea loc în locul deja cunoscut, pe malul Mureșului, lângă Complexul Weekend. Festivalul va găzdui mai multe staruri internaționale decât edițiile precedente, printre cei mai așteptați artiști numărându-se The Prodigy, Nine Inch Nails și DJ Tiesto. Ediția de anul acesta ar putea aduce un total de zece artiști internaționali, au declarat organizatori ai evenimentului. The Prodigy se află anul acesta într-un turneu de promovare a noului album, „Invaders Must Die”. Lansat pe 23 februarie 2009, acesta este deja unul dintre cele mai bine vândute albume ale acestui an. După turneul „Lights in the Sky” de anul trecut, din America, Nine Inch Nails se întoarce în Europa ca headliner pentru mai multe festivaluri de pe continent. Ultimul său album, „The Slip”, poate fi descărcat gratuit de pe site-ul oficial al trupei. Tiesto, votat de DJ Mag - etalonul industriei muzicale electronice - drept cel mai bun DJ al anului 2008, a continuat seria succeselor la Premiile Internaționale ale Muzicii Dance de la Miami, unde a câștigat titlul de Cel mai bun artist solo. Festivalul Peninsula este organizat de Sziget Management - firma care stă în spatele unor evenimente precum Sziget Festival, Volt și Balaton Sound - și beneficiază de sprijinul Primăriei Târgu Mureș și al autorităților locale. „The Prodigy, Nine Inch Nails și Tiesto sunt primele surprize pe care le dezvăluim”, a declarat directorul festivalului, Bodor László. Biletele vor fi puse în vânzare începând de luni.