Nicoleta Luciu: „Zsolt nu ar strica ce am clădit noi, pentru 5 minute de relaxare“

Ştire online publicată Joi, 19 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu are foarte multă încredere în iubitul său, tatăl celor patru copii ai săi și spune că acesta, un familist convins, nu ar risca niciodată să o piardă pe ea sau pe copii.„Am luat un bărbat exemplar, sunt foarte rar bărbații ca el. Zsolt este un familist convins, drept urmare relația noastră a durat 7 ani, deși ne vedeam numai în weekend. Am făcut 4 copii minunați împreună și mi se pare o relație ideală. În general, o relație după 7 ani, în care iubiții se văd zi de zi, ajunge într-un moment foarte monoton. Noi și acum mai avem fluturi în stomac. (...) Nu mi-a dat niciodată motive să cred că nu este cuminte și nici nu cred că mi-ar da vreodată. De ce? Pentru că nu cred că ar strica tot ce am clădit noi în 7 ani pentru 5 minute de relaxare”, a declarat Nicoleta Luciu, marți seara, în emisiunea „Agentul VIP”.Nicoleta Luciu și omul de afaceri Zsolt Csergo formează un cuplu de 7 ani și au împreună 4 copii: un băiat, Zsolt jr, în vârstă de 3 ani și jumătate, și tripleții Kim, Kevin și Karoly, în vârstă de 6 luni, scrie Libertatea.