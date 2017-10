Nicoleta Luciu şi-a pus sănătatea în pericol pentru a fi mai slabă

Nicoleta Luciu și-a pus sănătatea în pericol pentru a fi mai slabă

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După prima naștere, Nicoleta Luciu s-a pus pe slăbit, deoarece se îngrășase 40 de kilograme. Așadar, vedeta a trecut la o dietă drastică, care i-a pus sănătatea în pericol.Dornică să ajungă la formele care au consacrat-o, Luciu n-a mai ținut cont de nimic și singura ei satisfacție era atunci când mai dădea jos câte un kilogram. Nicoleta a reușit în doar câteva luni să ajungă din nou femeia fatală. La câțiva ani după nașterea lui Zsolt Jr., Luciu a rămas din nou gravidă și a născut tripleți. Din nou, vedeta a fost nevoită să slăbească zeci de kilograme, însă a reușit. Chiar dacă trupul nu a necesitat modificări, sânii brunetei s-au lăsat, motiv pentru care și-a pus silicoane. „Mănânc tot ce nu îngrașă, iaurturi, fructe. Mănânc atât cât încape într-un bol de bebeluș, cam 200 de grame de mâncare la o masă. Când am ținut prima dată dietă, după ce l-am născut pe Zsolt, mi-am pus sănătatea în pericol pentru că am ținut o dietă cu supă de pui și compot de mere ca să nu facă bebelușul colici. După ce am născut tripleții, am ținut altă dietă, am făcut și sport și am slăbit peste 40 de kilograme”, a spus Nicoleta, la Acasă tv.