Nicoleta Luciu: „Nu mi-e frică de alte femei“

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu se laudă cu o viață de familie împlinită alături de bărbatul visurilor ei și de cei 4 copii ai lor. „Am un bărbat care mă susține și care m-a înțeles de fiecare dată. Am pus în balanță, amândoi, avantajele și dezavantajele oricărui lucru și atunci când am găsit mai multe avantaje, am uitat de dezavantaje”, spune Luciu. „Nu mi-e frică de alte femei pentru că știu ce bărbat am lângă mine. Știu că avem o familie frumoasă și nu mă gândesc la prostii. Nu îi controlez telefoanele și nu îl bâzâi la cap cu telefoanele. Daca am vreo urgență îi dau un mesaj. Am încredere totală în el. Într-un cuplu e bine să existe puțină nesiguranță. Dacă Zsolt ar călca strâmb, și-ar vedea fiecare de viața lui, ar veni oricând să își vadă copiii. Nu pot să-l țin cu sila lângă mine”, a conchis Nicoleta Luciu la Cancan TV.