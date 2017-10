Nicoleta Luciu mananca mult Danone

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre vedetele aflate in permanenta cura de slabire, Nicoleta Luciu, face abstractie totala de ultimele evenimente de pe piata alimentara din Romania si se aprovizioneaza in continuare cu iaurtul produs de firma care a facut, recent, obiectul unui scandal urias, Danone. Disperata sa-si mentina forma fizica, dupa ce a reusit sa dea jos peste 9 kilograme in aceasta vara, bruneta se alimenteaza exclusiv cu iaurt, nelasandu-se influentata de avertismentele lansate saptamana trecuta de autoritati. Doua zile la rand, actrita din telenovela "Inima de tiganca" a fost surprinsa de paparazzii Cancan intrand in magazine si cumparand nu o doza sau doua, ci sacose intregi de astfel de specialitati pe baza de lapte. Dupa o estimare la prima vedere, Nicoleta nu pare sa fie fidela vreunei marci anume, achizitiile sale fiind de la diversi producatori. Sursa: Cancan