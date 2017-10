Nicoleta Luciu: „În luna a noua de sarcină, am vrut să mă arunc de la etaj“

Cu toate că este o fire activă, cât a fost însărcinată, Nicoleta a petrecut marea majoritate a timpului stând în pat. Medicii i-au recomandat brunetei să nu facă nici cel mai mic efort, astfel că Nicoleta a renunțat la toate proiectele sale pentru viitorii ei copii. La un moment dat, vedeta a fost chiar la un pas de suicid:„Am stat toată perioada la pat. Simțeam că înnebunesc. Sunt o fire activă. În luna a noua de sarcină, am vrut să mă arunc de la etaj. Am făcut Zona Zoster. Durerile au fost infernale, dar faci orice pentru copiii tăi”, a spus Nicoleta Luciu, la Acasă tv.„Am renunțat să divorțez pentru că sunt patru copii la mijloc. Încă nu îmi e comod ce s-a întâmplat, dar relația dintre noi e foarte ok. E adevărat că dansul m-a făcut să trec mai ușor peste povestea cu soțul meu. Nu cred că m-ar mai înșela vreodată! S-ar risca prea mult! Acum va trebui să aibă răbdare, trebuie să mă recâștige. Am vorbit foarte multe ore, foarte multe zile. Orice om merită o a doua șansă. Ce a fost a fost! Zsolt se bucură de orice moment cu mine. Încă lucrăm să reînnodăm și relațiile intime”, a povestit bruneta.