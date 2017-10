Nicoleta Luciu crede că are urechile prea mari şi vrea operaţie

Nicoleta Luciu crede că are urechile prea mari și vrea operație

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, dar nu este mulțumită pe deplin de aspectul ei fizic.După ce și-a pus implant cu silicon, Nicoleta s-a gândit serios să își opereze urechile, pe care le consideră prea mari.„Cred că am urechile cam clăpăuge. Eu văd detaliul ăsta, chiar dacă alții nu îl văd. Am vrut să mă operez. M-aș opera și la nas, dacă mă întrebi pe mine. Vreau un nas mai în vânt, cum se spune. Mai a la Michael Jackson”, a declarat bruneta la emisiunea Poveștiri Adevărate.„Următoarea intervenție va fi peste 10-15 ani când o să îmi cadă și mie fața și o să am nevoie de un lifting, de alte cele”, a declarat bruneta, scrie showbiz.ro.