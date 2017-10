Nicoleta Luciu: „Am avut clipe când am clacat, dar mi-am revenit singură“

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu a trecut cu bine peste momentele în care Zsolt a fost fotografiat cu o altă femeie pe un iaht în Croația. Cel mai mult a ajutat-o participarea la „Dansez pentru tine” pentru că a ținut-o ocupată și nu s-a putut gândi decât la cum să danseze și să facă performanță pe ring. Bruneta spune ca acest scandal a consolidat relația ei cu Zsolt și că deși a avut momente în care a clacat, și-a revenit repede singură cu mult optimism.„Dumnezeu a fost lângă mine și mi-a dat tot ce am avut nevoie în momentele alea. Acum totul este bine, suntem fericiți. Nu am răspuns la telefoane atunci, m-au preocupat și copiii. Timpul vindecă tot și acest episod, toate trec și mă gândesc că alți oameni trec prin lucruri mult mai grele. Eu cred că acest episod ne-a consolidat relația. Cred că fiecare cuplu trece prin astfel de momente și ori se consolidează relația, ori se duce totul. Am avut clipe când am clacat, dar mi-am revenit singură. Mă mobilizez și mă întăresc singură pentru că dacă încep să plâng nu rezolv nimic”, a spus Nicoleta Luciu la Acasă TV.