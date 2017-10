Nicoleta Luciu a discutat cu Zsolt Csergo despre divorţ

Nicoleta Luciu a discutat cu Zsolt Csergo despre divorț

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta și Zsolt au patru copii împreună și deși soțul brunetei a fost surprins în compania altei femeie, pe un iaht, cei doi nu au ajuns la divorț. Discuții pe această temă în casa lor au existat, însă ei au decis că este mai bine pentru copii să formeze în continuare un cuplu."L-am luat de bărbat pentru 50 de ani. Abia după această perioadă mă gândesc dacă îl mai vreau sau nu. Recunosc că am discutat pe tema asta în ultimii doi ani de când ne-am căsătorit. Am stat să analizăm la rece dacă merită să vorbim, dar să mai punem în practică.Am pus în balanță și ne-am gândit că nu are rost să dăm curs. Avem o familie frumoasă și lucrul ăsta nu poate decât să ne ajute să mergem mai departe. Toată lumea s-a împacientat când au auzit zvonurile recente că divorțăm.L-au sunat prietenii pe Zsolt să-l întrebe dacă au venit degeaba la nuntă. El a început să urle și le-a spus că nu ne despărțim", a spus Nicoleta Luciu la Star Matinal, scrie click.ro.