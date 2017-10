NICOLAS CAGE, weekend la Mamaia împreună cu soţia şi fiul său

NICOLAS CAGE, weekend la Mamaia împreună cu soția și fiul său

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

NICOLAS CAGE își petrece weekendul la Mamaia. Celebrul actor american se află pe litoralul românesc alături de soția sa, Alice Kim, și de fiul său în vârstă de 9 ani. Vedeta de la Hollywood nu a venit însă în vacanță. Filmează în România pentru pelicula "The Dying of the Light", ce va fi lansată anul viitor, anunță realitatea.net.