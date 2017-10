Nicolae Mitea: „Mă pregătesc să fiu tătic“

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Au trecut câteva luni bune de când nu s-au mai certat, timp în care au hotărât că este timpul să ducă relația lor la un alt nivel.Nicolae Mitea și Andreea Tonciu se pregătesc să își uneas-că destinele în fața lui Dumnezeu, dar și să devină părinți.„Mă pregătesc să fiu tătic, dar asta poate pe la anul sau peste doi ani, pentru că, din câte am vorbit cu Andreea, vrem să facem nunta pe la anul, mai avem de așteptat puțin. Ne-am dorit să facem întâi nunta, după care să facem și un copil”, a declarat Nicolae Mitea, pentru cancan.ro.Fotbalistul a vorbit și despre problemele de cuplu care au dus la desele certuri între el și Andreea.„Andreea e bine. E acasă, mă așteaptă. Nu ne mai certăm, acum suntem bine, a înțeles și ea lucrul ăsta, pentru că cel mai bine e să ne înțelegem. Suntem ok din toate punctele de vedere acum. Financiar am fost dintotdeauna, dar în viață sunt urcușuri, coborâșuri, mai ales că eu am stat mult timp pe bară și n-am jucat, dar e ok, suntem ok. Noi am fost mereu împreună și la bine, și la greu și de-aia relația noastră a ținut și ține de mult timp, chiar dacă au fost și niște mici certuri, despărțiri. Cred că niciodată nu a fost problema banilor. Lumea vorbește, speculează. Dragostea e pe primul loc și nu banii”, a mai spus Niki Mitea, scrie showbiz.ro.