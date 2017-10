Nicolae Guţă: Sunt o victimă a rasismului. Îl rog pe Mădălin Voicu să mă ajute

Nicolae Guță: Sunt o victimă a rasismului. Îl rog pe Mădălin Voicu să mă ajute

Miercuri, 28 Septembrie 2011

"Probabil că sunt eu antipatic, cu mustață și au zis pe ăsta îl alegem, are mustață, e gras. Ăsta ar fi omul potrivit care să reprezinte harababura", a declarat Nicolae Guță la Realitatea TV, după ce chipul său apare pe afișe rasiste la Roma."Într-un fel mă deranjează. Am muncit mult pentru numele meu ca să ajung unde am ajuns. E logic că mă deranjează, dar nu știu dacă aș putea să fac mare lucru sau dacă sunt eu în măsură să decid acest lucru. Sunt convins că și dacă aș face ar fi fără efect. Pentru că cei care au afișat acest afiș, în momentul în care afișezi îți iei măsuri de precauție. Oamenii sunt tari pe poziție. Din momentu în care au făcut acest lucru și-au asumat eventuale repercursiuni. Încă o dată specific, sunt multe nații care au făcut mult mai multe rele decât noi-. Probabil că sunt eu antipatic, cu mustață și au zis pe ăsta îl alegem, are mustață, e gras. Ăsta ar fi omul potrivit care să reprezinte harababura. Ce să mai zic? Nu prea mai am eu cuvinte. Nu sunt eu în măsură să fac scandal. Avem și noi reprezentanții noștri, oameni citiți, oameni care știu să se exprime unor foruri superioare. Și asta mă refer, vreau prin intermediul dvs să îl salut pe dl Mădălin Voicu care este o persoană cultă și foarte inteligentă care dânsul știe să vorbească la cel mai înalt nivel. Probabil că dânsul ar putea ca această palmă la adresa țigăniei. Dânsul ar putea cel mai bine să îi dea amploare sau să facă ce trebuie făcut”, a declarat Nicolae Guță la Realitatea TV.