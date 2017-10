Nico şi-a găsit maşina lovită, chiar de ziua ei!

Nico și-a găsit mașina lovită, chiar de ziua ei!

05 Februarie 2013

Cântăreața Nico a avut parte de o aniversare inedită, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Ziua părea că a început bine, iar Nico a fost invitată specială la o emisiune TV în Ploiești, unde a și fost sărbătorită. Mai mult, aceasta a primit și telefoane de la Adrian Enache, Andrei Tudor, Alexandru Arșinel, Vlad Miriță și alți artiști. După aceea și-a petrecut ziua de naștere alături de cei mai buni prieteni și colegi, la un restaurant turcesc din Ploiești, Vedeta a primit foarte multe flori, parfumuri, cosmetice, bijuterii cu diamante, de la fratele și fiica ei. După toate momentele frumoase a venit dezastrul. După ce petrecerea s-a încheiat și a plecat acasă, Nico și-a găsit mașina lovită: „Totul a fost perfect, a fost o zi minunată în care m-am simțit răsfățată, dar s-a încheiat cu ceva neplăcut. După ora 2.00, când am ajuns acasă, am găsit mașina lovită în fața casei. Am declarat incidentul la poliție”, a explicat cântăreața.