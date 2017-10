Niciodată nu e prea târziu… să divorţezi

Niciodată nu e prea târziu… să divorțezi

Miercuri, 10 Septembrie 2008.

Actorul francez Jean-Paul Belmondo, în vârstă de 75 de ani, a anunțat luni că a divorțat de soția sa, Natty Tardivel, în urmă cu câteva luni, după o relație de 19 ani: „Pe fondul unor zvonuri fanteziste recente, trebuie să confirm că, de comun acord cu Natty, am înaintat o procedură de separare și în urmă cu câteva luni o judecătorie a pronunțat sentința finală de divorț”, a declarat Belmondo. „În virtutea dreptului la viață privată, nu am considerat necesar să fac public divorțul de soția mea”, a mai precizat Belmondo, unul dintre cele mai importante personaje ale cinematografiei franceze. După ce au trăit împreună 13 ani, Jean-Paul Belmondo s-a căsătorit cu Natty Tardivel pe 29 decembrie 2002. Cuplul are împreună o fetiță, pe nume Stella. Jean-Paul Belmondo a suferit în 2001 un grav accident cerebral, care i-a provocat o paralizie par-țială. În pofida acestor fapte, actorul a început recent să lucreze la filmul „Un homme et son chien”, în regia lui Francis Huster.