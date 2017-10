News

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

r Actorul american Johnny Depp s-a hotărât să se căsătorească pe 14 iunie cu partenera sa de viață, cântăreața franceză Vanessa Paradis, cu care are o relație de zece ani. Cele două vedete au spus întotdeauna că nu au nevoie să-și legalizeze relația, însă cântăreața franceză a spus că este gata să facă acest pas. r Daniel Radcliffe, devenit celebru cu rolul tânărului vrăjitor „Harry Potter”, va debuta pe Broadway, în septembrie, într-un rol foarte controversat, care implică scene de nuditate, dar care a fost foarte lăudat de criticii britanici. Radcliffe, în vârstă de 18 ani, aplaudat pentru rolul cu care a debutat pe scena de teatru londoneză, din piesa „Equus”, de Peter Shaffer, va relua partitura timp de 22 de săptămâni pe Broadway, la New York. r Connor, fiul lui Tom Cruise și al lui Nicole Kidman, a fost ales pentru a juca în următorul film al lui Steven Spielberg. Connor Cruise-Kidman, 13 ani, a participat la un casting pentru a interpreta rolul fiului lui Will Smith în filmul „The Trial of the Chicago Seven”. r Victimă a unui cancer la sân, Kylie Minogue a vorbit într-un talk-show despre boala sa, mai precis despre momentul în care i-a fost pus diagnosticul: „Este o oportunitate pentru mine să vorbesc despre un subiect pe care nu l-am mai deschis înainte. La început am fost victima unei erori de diagnostic. În timpul turneului Showgirl, am făcut un control general și mi s-a spus că totul era în regulă”. Cântăreața australiană nu a precizat unde a avut loc această greșeală și când i-a fost diagnosticată boala, dar a ținut să adreseze un mesaj spectatorilor: „Vreau să vă spun tuturor că nu oricine are o bluză albă și instrumente medicale are dreptate”.