Nemulţumită de inelul primit, o femeie l-a umilit pe logodnicul ei pe Internet

Nemulțumită de inelul primit, o femeie l-a umilit pe logodnicul ei pe Internet

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În loc să se bucure că își va petrece restul vieții alături de bărbatul iubit, o femeie s-a plâns pe Internet că inelul primit odată cu cererea în căsătorie este prea mic și ieftin.”M-a cerut de soție și mi-a dat inelul pe care l-a ales – un diamant solitaire în aur alb. Am fost foarte bucuroasă și am acceptat, dar am fost dezamăgită când am văzut inelul. Piatra era prea mică”, a scris femeia.”Nu îmi displace inelul în sine. Și eu aș fi ales tot un diamant solitaire. Dar îmi displace culoarea aurului și piatra care e prea mică.”De parca asta nu era de ajuns, proaspăta logodnică a fost nemulțumită și de costul inelului. Ea a găsit chitanța de la magazin și a fost dezamăgită să afle că iubitul ei a fost cam ”zgârcit”.”Are un salariu mare și de obicei este foarte generos. M-aș fi așteptat să dea mult mai mulți bani pe o bijuterie care e așa de importantă”.Evident, toți cei care au citit postarea acestei femei au fost foarte critici la adresa ei. Oamenii i-au spus că valoarea sau aspectul inelului nu sunt așa de importante și că ar trebui să fie fericită pentru cererea în căsătorie, scrie unica.ro