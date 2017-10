Natalie Cole şi-a găsit o mulţime de donatori de rinichi

Natalie Cole și-a găsit o mulțime de donatori de rinichi

Cântăreața americană a primit numeroase email-uri din partea fanilor care se oferă să-i doneze un rinichi, după ce aceasta a dezvăluit în timpul unei emisiuni TV că are nevoie de un transplant. Vedeta de 59 de ani, fiica legendarului Nat King Cole, a urmat un tratament pentru hepatita de tip C și a fost aver-tizată de medici că este foarte posibil să aibă nevoie de dializă pentru tot restul vieții. În timpul emisiunii Larry King Live, cântăreața a primit însă mai multe email-uri, în care admi-ratorii săi se ofereau să-și do-neze unul dintre rinichi, pentru a o ajuta. „Întotdeauna am simțit că este ciudat să-i ceri cuiva un rinichi. Dar oamenii sunt grozavi. Există acolo niște ființe minunate. Este tot ceea ce pot să spun”, a declarat Natalie Cole. Cântăreața a declarat că starea sa de sănătate îi permite să amâne cel mult un an operația și că, cel mai probabil, hepatita de care a suferit a fost cauzată de dependența din trecut de heroină, LSD și cocaină.