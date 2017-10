Natalia Mateuţ a scăpat de închisoare

Natalia Mateuț a scăpat de închisoare

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Natalia, fiica fostului mare fotbalist Dorin Mateuț, este din nou în prim-plan. Asistentă la emisiunea Răi da buni, de la Antena2, bruneta a fost trimisă în judecată într-un dosar, în care mai sunt implicate alte persoane suspecte de fraude financiare, realizate cu carduri bancare. Natalia susține că este vorba de același dosar în care a fost achitată acum doi ani, la Amsterdam.„Este vorba de același dosar din Olanda, un dosar vechi de doi ani de zile, lucrurile s-au clarificat atunci. Eu în vara acestui an am fost de două-trei ori acolo pentru audieri. În urma lor, eu am fost scoasă și aici de sub acuzare. Lucru care îmi pune semne de întrebare. Am aflat că am la 19 noiembrie audiere. Mă duc de câte ori sunt chemată. E neplăcut că se repetă. Eu am spus tot ce aveam de spus acum doi ani. Nu am nimic de ascuns”, a precizat Natalia, scrie click.ro.