Natalia Mateuţ a făcut o cură de peşte pe Coasta de Azur

Natalia Mateuț a făcut o cură de pește pe Coasta de Azur

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Natalia Mateuț a avut o vară plină și frumoasă. Imediat după ce s-a întors dintr-o minunată vacanță petrecută alături de gașca ei de prieteni, pe Coasta de Azur, frumoasa brunetă s-a apucat din nou de muncă.„Am petrecut zece zile minunate pe Coasta de Azur, am fost la Nisa, Cannes, Monte Carlo și Saint-Tropez. Am fost impresionată de Monaco, mi-au plăcut restaurantele exclusiviste, plajele minunate, cluburile vechi, dar deopotrivă foarte mișto, m-am plimbat cu barca și am făcut cumpărături”, spune Nati, pentru Showbiz.ro.Frumoasa vedetă și-a cumpărat de pe Coasta de Azur o pereche de pantofi albaștri, pentru care a scos din buzunar 600 de euro și de care se declară foarte încântată. Natalia Mateuț nu a ratat nici celebrul VIP Room din Saint-Tropez, binecunoscut pentru faptul că trec pe acolo toți copiii de bani gata, dar și vedetele cunoscute.Și pentru că a avut o vacanță de vis, Nati s-a răsfățat și din punct de vedere culinar. A gustat diverse feluri de mâncare, făcând o adevărată cură de pește.„În vacanța de pe Coasta de Azur, am făcut o cură de pește. Am mâncat sushi, mâncare thailandeză, dar și specialități franțuzești”, a mai adăugat fiica lui Dorin Mateuț.Natalia e mulțumită de cum decurg lucrurile pentru ea și pe plan profesional. A rămas în echipa CancanTV, emisiune care va fi difuzată, începând cu 31 august, la Kanal D, și care pregătește noi surprize telespectatorilor săi fideli.