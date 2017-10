Naomi s-a apucat de droguri din cauza morţii lui Versace

Naomi s-a apucat de droguri din cauza morții lui Versace

Frumoasa de abanos, Naomi Campbell, s-a gândit să rupă tăcerea în ceea ce privește vechile ei probleme cu drogurile și alcoolul. Fotomodelul, ajuns acum la vârsta de 37 de ani, a dat vina pe tragicul eveniment din lumea modei, din 1997: moartea celebrului designer vestimentar Gianni Versace. Dispariția legendarului Versace, care a murit împușcat, a mișcat-o enorm pe Campbell, informează The Sun. „Modul în care a fost ucis m-a traumatizat. Spiritual și emoțional am fost la pământ", a spus vedeta. În cadrul showului de la BBC, „You Can' Fire Me I'am Famous", Naomi a recunoscut că a mai avut parte din când în când și de recidive. Cât despre agresivitatea afișată față de propria menajeră, în care a aruncat cu telefonul, modelul de culoare a mărturisit: „Sunt și eu temperamentală, ca orice persoană". Însă, potrivit spuselor ei, munca în folosul comunității a ajutat-o să se maturizeze.