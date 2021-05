Naomi Campbell a devenit mamă la 50 de ani

Cunoscutul model Naomi Campbell şi-a surprins fanii printr-o postare pe Instagram şi pe Twitter prin care îi anunţa că a devenit mamă. Copleşită de emoţie ea a postat următorul mesaj: „O binecuvântare minunată m-a ales să-i fiu mamă. Sunt atât de onorată să am acest suflet în viaţa mea. Nu am cuvinte să descriu ce legătură specială împart cu tine, îngerul meu. Nu există dragoste mai mare”. Postarea a surprins pe toată lumea pentru că nimeni nu ştia că era însărcinată şi nici că ar fi într-o relaţie.

