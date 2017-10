Nae Caranfil, „somat” să-şi ceară scuze public

Nae Caranfil, „somat” să-și ceară scuze public

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția de publicitate CAP i-a transmis, joi, lui Nae Caranfil o notificare prin care îi cere să își ceară public scuze pentru acuzația de „furt”, după ce regizorul a afirmat că „Delaco Școala”, spotul publicitar la cașcavalul Delaco, plagiază una dintre scenele filmului „Filantropica”. Reprezentanții agenției de publicitate CAP au declarat că aceasta este singura cale de soluționare amiabilă a situației litigioase generate de declarațiile defăimătoare din data de 30 ianuarie ale lui Nae Caranfil. Contactat telefonic, ca urmare a reacției formulate de agenția de publicitate CAP, regizorul a declarat: „Dacă vroiam să fac o acuzație de plagiat, mă duceam în instanță. Nu am folosit cuvântul «plagiat». Am formulat un comentariu amar, cinic. Un comentariu nu e o acuzație. La ziar nu acuz, la ziar comentez. Pe de altă parte, se vede cu ochiul liber că este vorba de un spot inspirat. Cine vrea să vadă vede”. Pe data de 30 ianuarie, Nae Caranfil a comentat spotul astfel: „Probabil că șuții din metrou s-au făcut frați de cruce cu copywriterii în costum și cravată de la agențiile de publicitate. Se fură portofele, se fură mitraliere, de ce să nu se fure și scene din «Filantropica». Plus că ideea conform căreia cașcavalul întărește mușchii mi se pare insolită. În privința unui demers legal, sunt sceptic, nu cred că Legea drepturilor de autor din România este echipată pentru asemenea situații. O să mă consult, totuși, cu un avocat. Creativii din publicitate au noroc că nu trebuie să-și semneze «operele». Dacă ar fi obligați să o facă, mulți dintre ei ar trebui să-și poarte rușinea unor «furăciuni» atât de flagrante cum este cea de față, asemenea unui dosar compromițător de la CNSAS. Nu sunt convins că am destulă energie și rezistență la prost-gust, ca să-mi bat capul cu această aiureală”.