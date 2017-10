Concert Nigel Kennedy la Sala Palatului

„My name is Nigel and i’m doing OK”

Luni seara, cele 5.000 de locuri ale Sălii Palatului din București au fost ocupate de fanii lui Nigel Kennedy și de al său Quintet, pentru un adevărat delir de jazz. Așteptat în cadrul Festivalului Masters of Jazz pe 5 noiembrie, Nigel Kennedy și-a amânat concertul pentru data de 24. Așteptarea nu a fost, însă, în zadar, miile de iubitori de jazz sau, pur și simplu de Nigel Kennedy, ocupând toate locurile din sală. Nigel a luat prizoniere, timp de două ore, corzile viorii, improvizând momente epocale de jazz, alături de saxofonistul Tomasz Grzegorski, pianistul Piotr Wylezol, basistul Adam Kowaleski și toboșarul Pawel Dobrowolski. Interacționând continuu cu publicul, Nigel a coborât printre „muritori”, alături de prelungirea sa instrumentală - vioara - , oferind un regal de improvizații și spontaneitate: „It’s not on the fuckin’ program, but we play it anyway”, spunea artistul între două guri de bere. Umorul nu a lipsit din programul oferit de Nigel, axis mundi al concertului, interpretând vocal și instrumental cu aceeași plăcere a muzicii, într-un stil original incontestabil. Jazz-istul în adidași și cu creastă punk este unul dintre cei mai apreciați exponenți ai genului în momentul de față. Director artistic al Polish Chamber Orchestra din Polonia, a primit numeroase distincții, de la premii universitare până la titlul de personalitatea anului sau premiul pentru o importantă contribuție în muzică. Fiecare dintre albumele sale conținând concerte de vioară s-au vândut în peste 100.000 de copii, în timp ce legendara sa înregistrare a „Anotimpurilor lui Vivaldi” a obținut un loc în Guiness Book of Records pentru cel mai bine vândut album clasic al tuturor timpurilor. Născut în Brighton, Anglia, Nigel reprezintă cea de-a treia generație a familiei Kennedy cu o carieră în muzica clasică, bunicul și tatăl său cântând la violoncel. Geniul muzical și l-a dezvoltat sub îndrumarea maestrului Yehudi Menuhin, când acesta i-a acordat o bursă de studiu,artistul având doar șapte ani. Acela a fost momentul de „asumare” a viorii, când Nigel și-a dezvoltat stilul nonconformist al interpretării, care a devenit brandul artistului. Menuhin a fost cel care i-a insuflat lui Nigel dragostea pentru „lumea improvizată a jazz-ului”, stil care l-a apropiat și mai mult de muzica clasică, așa cum nota, la un moment dat, Menuhin în ziarul New York Times. Despre un alt îndrumător de-al său, Nigel Kennedy spune: „Am avut această profesoară exigentă care venea după mine în culise pentru a se asigura că îmi stă bine cravata și că port sacoul potrivit. Chiar nu-mi plăcea să port sacou și cravată când interpretam, așa că, după ce ea pleca din culise, îmi dădeam cravata și sacoul jos, în fața publicului, cântam, apoi mă îmbrăcam din nou înainte ca ea să ajungă în sală”, declara într-un interviu rebelul artist. Astfel, începând cu 1964, artistul a studiat școala „Yehudi Menuhin” din Surrey, după care a urmat cursurile Școlii Julliard, din 1972. Publicul de la București l-a făcut pe Nigel să se simtă extrem de bine, artistul declarându-se încântat de reacțiile fanilor, drept pentru care i-a răsplătit și cu o piesă bazată pe suita „Carnavalul Animalelor”, de Camille Saint Saëns. Festivalul Bucharest Masters of Jazz s-a desfășurat în perioada 23 octombrie - 5 noiembrie, fiind organizat de Media Services Events și BlueNote Records/EMI.