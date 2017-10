Muzica rap s-a născut în Scoţia

Muzica rap s-a născut în Scoția

Ştire online publicată Miercuri, 31 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Muzica rap nu a apărut în cartierul Bronx din New York, ci în Scoția medievală, celții obișnuind să se tachineze prin versuri insultătoare, care reprezintă de fapt bazele curentului hip-hop din prezent, susține profesorul Frenc Szasz de la Universitatea New Mexico din SUA. Astfel, el susține că, originar din Scoția medievală, curentul muzical hip-hop a ajuns în America prin intermediul scoțienilor stăpâni de sclavi și a fost preluat și dezvoltat ulterior de tinerii afroamericani, în anii 1970. „Scoțienii au o lungă tradiție în privința «turnirurilor» verbale intense, adeseori presărate cu vulgarități. Seamănă cu muzica inventată de tinerii afroamericani în orașele din centrul Americii. Ambele culturi acordă satirei o importanță foarte mare”, a remarcat profesorul american. Szasz a făcut o comparație și între schimburile de versuri insultătoare din barurile scoțiene - intitulate „flyting” - cu duelurile rap, promovate de starul rap Eminem în filmul „8 Mile” (2002). Profesorul de la Universitatea New Mexico a explicat că aptitudinile folosite în satiră conduc acest „turnir” verbal la cel mai înalt nivel, fiind foarte aproape de agresiunea fizică. „Toate cuvintele sunt usturătoare, iar ridiculizarea adversarului se obține prin imitare, ironie și sarcasm”. Szasz a făcut această descoperire în timp ce studia opera poetului scoțian Robert Burns. El a descoperit că scoțienii care au colonizat America au transmis tehnica „flyting” sclavilor de pe plantațiile lor. Influența scoțiană a mers și mai departe, deoarece profesorul american susține că afroamericanii din sudul Statelor Unite, din statul Alabama, au cântat în biserică în limba galeză până în anul 1918. El mai susține și că strămoșii legendelor jazzului, precum Dizzy Gillespie, Louis Armstrong și Charles Mingus, și-au primit numele de familie din partea stăpânilor lor scoțieni.