Muzică bună, motoare și multă andrenalină la Seawolves Bikefest VI

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Și în acest început de sezon, Seawolves M.C. România vă invită să le fiți alături la Seawolves Bikerfest, festival ajuns la a șasea ediție. Între 14 și 16 iunie, constănțenii sunt invitați în campingul „Tabăra Turist”, situat la marginea stațiunii Mamaia. „Cei care ne-au mai onorat cu prezența la festival cunosc deja standardele noastre de distracție și confort, iar cei care o vor face pentru prima dată vor avea parte de o surpriză plăcută. Nu vor lipsi berea ieftină, romul de întâmpinare, concursurile pe mare și pe uscat, concertele rock pe o scenă adevărată de 50.0000 de wați, folkul live și cântările haiducești în jurul focului de tabără, parada moto, late night show-ul interzis minorilor și inimilor slabe sau artificiile”, se arată pe site-ul www.seawolves.ro.În acest an, motocicliștilor constănțeni, invitaților acestora din țară și de peste hotare și tuturor celor pasionați de “motoare” și muzică bună li s-a alăturat și Hipermarketul Cora, care are astfel plăcerea să le fie alături nu numai în viața de zi cu zi, ci și în momentele de relaxare și voie bună.Programul acestei zile de festival va fi următorul:13.00 – Paradă moto, până în centrul Constanței15.00 – Concursuri cu premii, prezentate de Cristian Hrubaru: Ștafeta de bere, Trasul sforii, Ski fond pe iarbă, etc18.00 – Eliberează tensiunea acumulată în trafic – distugerea a două mașini19.00 – Concerte live: Lupu’ cel Rău, The Rock, Trooper, Cargo00.30 – Foc artificii00.45 – Late Night Show (Show erotic)1.15 – Recital folk Silviu Covaci (chitară, voce) & Ionuț Micu (tobe), la foc de tabără