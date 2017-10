Mult aşteptatele nominalizări la Oscar

Mult așteptatele nominalizări la Oscar

Ştire online publicată Vineri, 23 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, la Teatrul Samuel Goldwyn de la Hollywood, președintele Academiei Americane de Film, Sid Ganis, și actorul Forest Whitaker au anunțat nominalizările la premiile Oscar. Astfel, la secțiunea „cel mai bun rol principal feminin” sunt nominalizate Kate Winslet (pentru rolul din „The Reader”), Anne Hathaway („Rachel Getting Married”), Meryl Streep („Doubt”), Angelina Jolie („Changeling”) și Melissa Leo („Frozen River”). La secțiunea „cel mai bun actor în rol principal” au fost nominalizați Brad Pitt, Sean Penn, Mickey Rourke, Frank Langella și Richard Jenkins. „Slumdog Millionaire”, „The Curious Case of Benjamin Button”, „Frost/Nixon”, „The Reader” și „Milk” sunt peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului. Penelope Cruz a fost nominalizată la premiul Oscar la categoria “cel mai bun rol secundar feminin”, pentru interpretarea din filmul “Vicky Cristina Barcelona”, de Woody Allen, joi, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Los Angeles, informează bbc.co.uk. La categoria „cea mai bună actriță într-un rol secundar” au fost nominalizate: Penelope Cruz, pentru „Vicky Cristina Barcelona”, Amy Adams, pentru „Doubt”, Viola Davis, pentru „Doubt”, Marisa Tomei, pentru „The Wrestler”, și Taraji P. Henson, pentru „Strania poveste a lui Benjamin Button”. La categoria „cel mai bun actor într-un rol secundar” au fost nominalizați: Heath Ledger, pentru interpretarea din „Cavalerul Negru”, Josh Brolin, pentru „Milk”, de Gus Van Sant, Robert Downey Jr, pentru „Tropic Thunder”, Philip Seymour Hoffmann pentru „Doubt”, și Michael Shannon, pentru „Revolutionary Road” de Sam Mendes. Peliculele „Waltz with Bashir” (Israel), „The Class” (Franța), „Departures” (Japonia), „Revanche” (Austria) și „Der Baader Meinhof Komplex” (Austria) au fost nominalizate la secțiunea „cel mai bun film străin”. „Waltz with Bashir” are deja în palmares Globul de Aur 2009, acordat la aceeași categorie. Gala de decernare a premiilor Oscar, ajunsă anul acesta la cea de-a 81-a ediție, va avea loc pe 22 februarie, la teatrul Kodak, o sală de spectacol cu 3.400 de locuri, aflată la Hollywood.