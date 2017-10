MTV Movie Awards nr. 19

Lungmetrajul „Saga Amurg: Lună Nouă” a fost marele câștigător al galei MTV Movie Awards, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles, câștigând patru trofee, inclusiv mult râvnitul premiu pentru cel mai bun film al anului, informează contactmusic. com. Actorii Kristen Stewart și Robert Pattinson, starurile francizei „Amurg/ Twilight”, s-au numărat printre premianți, impunându-se la categoriile „cea mai bună actriță”, respectiv „cel mai bun actor”. Cei doi actori, despre care presa internațională a afirmat în mai multe ocazii că ar forma un cuplu și în viața reală, au împărțit și premiul pentru cel mai bun sărut. În plus, Robert Pattinson s-a impus la categoria „global superstar”. Printre ceilalți câștigători ai acestei gale s-au aflat Anna Kendrick, desemnată cel mai bun star debutant, pentru rolul din filmul „Sus, în aer/ Up in the Air”, în care a jucat alături de George Clooney. Actorii Zach Galifianakis și Ken Jeong au câștigat premiul categoriei „cea mai bună interpretare dintr-o comedie”, respectiv „cel mai bun moment WTF”, pentru rolurile lor din comedia „Marea mahmureală/ The Hangover”. Actrița Sandra Bullock a apărut pentru prima oară în public după problemele din căsnicie intens mediatizate, pentru a primi MTV Generation Award. Actrița americană, premiată cu Oscar în februarie, care a renunțat la aparițiile în public după ce infidelitățile soțului ei, Jesse James, au fost dezvăluite în presă, a fost primită cu ovații de publicul prezent la această gală, după un discurs introductiv ținut de Bradley Cooper, Betty White și Scarlett Johansson - cu care a schimbat, de altfel, și un sărut pe scenă. Tom Cruise a asigurat o parte din divertismentul serii, reintrând pentru câteva minute în pielea personajului Les Grossman din „Furtună tropicală/ Tropic Thunder”. Actorul american a rostit câteva glume, a dansat și a cântat în duet cu Jennifer Lopez. Katy Perry și Snoop Dogg au cântat împreună piesa „California Gurls”, iar Christina Aguilera a încheiat seara cu un recital ce a cuprins câteva dintre piesele incluse pe noul ei album, intitulat „Bionic”.