Motivul surprinzător pentru care Alex Velea poartă mereu ochelari de soare

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Alex Velea a mărturisit că poartă mai mereu ochelari de soare, chiar și atunci când nu e soare, ca să ascundă faptul că nu este ”tocmai fresh”.„În primul rând, port pentru că e soare. Acum nu e soare, urmează cea de a doua liniuță: e prea dimineață, sunt strâmb la față, nu sunt tocmai fresh, am dormit două ore, am cearcăne, poate am ochii roșii. Sau am emoții. Mie îmi plac foarte mult ochelarii, sunt un accesoriu tare” a spus Alex, la matinalul Kiss FM.