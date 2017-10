Motivul pentru care Zâna Surprizelor nu e fericită

Ştire online publicată Joi, 15 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin Bănică a vorbit în cadrul unei emisiuni tv despre introducerea în grila de imunizare gratuită a vaccinului ce previne bolile pneumococice. Ea a început să strângă semnături pentru o petiție, împreună cu o întreaga echipă de medici și specialiști.Întrebată dacă este fericită, Zâna Surprizelor a declarat că mereu are ceva de împlinit, motiv pentru care nu e niciodată fericită.„Niciodată nu sunt fericită. Pentru că tot timpul mai am ceva de împlinit, mai am ceva de făcut. Fericirea înseamnă să nu mai ai nimic de făcut, să se rezolve toate problemele pe care le ai. Mai sunt multe de făcut”, a răspuns vedeta.