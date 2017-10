Motivul pentru care Moni şi Irinel s-au împăcat

Motivul pentru care Moni și Irinel s-au împăcat

Sâmbătă, 26 Aprilie 2014

Vestea că fosta ei avocată, Tripona Murgu, a pus sechestru pe bijuteriile Irinei pentru a recupera suma de 70.000 de euro, pe care susține că Monica i-o datorează ca onorariu, a devastat-o pe fosta doamnă de la Izvorani. Milionarul a sunat-o pe Moni și i-a povestit că bijuteriile fetei lor urmează să fie scoase la licitație, așa că au uitat de ranchiună.„Eu am făcut investigații, am vorbit și cu Monica. În urmă cu trei ani, ea a semnat cu avocata Tripona Murgu un contract de asistență juridică, având ca obiect numai și numai procesul de partaj, ea urmând să primească un onorariu de succes. Astfel, era în mod exclusiv plătită la un procent din ceea ce ar fi obținut în instanță, în cadrul partajului. Din acte, se știe că Monica nu a obținut nimic. Așadar, Monica îi datorează zero!", a explicat Irinel, pentru Click!Omul de afaceri este pornit să caute o rezolvare în instanță. Bijuteriile în valoare de 135.000 de euro au fost furate la începutul lunii februarie din casa Mădălinei Apostol de către fratele acesteia. Ulterior au fost recuperate și depuse într-un seif, urmând să fie scoase la licitație.Sursa: click.ro