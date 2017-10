Motivul pentru care Cream a ţinut în secret sarcina

Motivul pentru care Cream a ținut în secret sarcina

Ştire online publicată Vineri, 22 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Plecată de ceva timp în America și stabilită la Los Angeles, Claudia Pavel s-a logodit și a devenit mămica unui băiețel. S-a aflat foarte târziu despre acest eveniment din viața sa, iar ea a explicat și de ce s-a întâmplat așa.Claudia Pavel, cunoscută publicului larg drept Cream, a fost invitată la o emisiune de la Kanal D, unde a vorbit despre evenimentele petrecute în ultima vreme în viața sa. Cântăreața a explicat care a fost motivul pentru care s-a aflat destul de târziu despre faptul că a devenit mămica unui băiețel pe nume Noah, care acum are aproape un an.„Am anunțat târziu nașterea lui, pentru că sunt o mamă protectivă. Nu am vrut energii negative. Bebelușii sunt foarte sensibili la asta. Și medicul mi-a recomandat să nu vorbesc despre sarcină”, a afirmat ea.Cream este logodită în America cu un fost baschetbalist. Sora ei, care este make-up artist în Los Angeles, este cea care o ajută cu creș-terea copilului. Artista a dezvăluit și cât mai rămâne în țară: „Plec la sfârșitul lunii, dar mă voi întoarce mai des, pentru că vreau ca Noah să cunoască aceste locuri. În plus, mi-este foarte dor de părinții mei”, a declarat Cream.