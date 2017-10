Motivul despărțirii dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader: BĂTAIA!

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013.

Urmau să se căsătorească în cursul acestui an, ba chiar ea voia să-i facă un copil. Însă planurile Gabrielei Cristea nu se vor concretiza. Vedeta ar fi decis să pună capăt mariajului, iar motivul se pare că ar fi comportamentul violent al soțului ei, Marcel Toader.”Pe Gabriela o mai bătea Marcel, însă ea nu voia să se despartă de el, deoarece îl iubea. Ar fi vrut chiar să facă un copil cu el. Țin minte că de câteva ori a trebuit să meargă la filmări, la "Noră pentru mama" vânătă la ochi. Abia a reușit la machiaj să i se acopere vânătăile. Nu ar fi trebuit să suporte atât de mult violențele soțului. El este un bărbat gelos și posesiv. Din cauza lui a trebuit să plece de la emisiune. El nu a mai vrut să o lase" a declarat în exclusivitate pentru raportmonden.ro o prietenă din anturajul vedetei.De altfel, ziarul ”Ring” a publicat luni un interviu pe care gabi îl acorda în urmă cu mult timp și în care aceasta enumera motivele pentru care un cuplu ar putea ajunge la divorț.”Lucrurile au luat o întorsătură... multe certuri, multe divorțuri! Ori faci alegerea nepotrivită, ori e vorba despre lipsa de răbdare. Nu mai avem răbdare cu cei de lângă noi. Eu am pornit la drum în ideea să împărțim lucrurile. De asemenea, susținerea morală este foarte importantă într-o relație. Nu cred că există ceva care să nu-i ierți omului pe care îl iubești. Dar cel mai important e să nu ajungi la momentul în care trebuie să ierți. Când iei decizii, o faci individual, dar trebuie să te gândești și la omul pe care-l iubești. Nu sunt de acord cu bătaia, cu oamenii violenți. Nimeni nu are drept de viață și de moarte asupra cuiva”, declara în urmă cu ceva timp Gabriela Cristea pentru ”Ring”.