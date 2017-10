Moş Crăciun a ocolit-o pe Bianca Drăguşanu

Moș Crăciun a ocolit-o pe Bianca Drăgușanu

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar daca e sexy si e asistenta tv, Bianca Dragusanu nu a fost deloc pe placul Mosului. Pentru ca nu crede in el, iubita lui Adrian Cristea nu a primit niciodata prea multe cadouri."Pacatoasa" Bianca Dragusanu a fost mereu ocolita de vizita lui Mos Craciun, nu numai acum, ci chiar si in copilarie. "Eu nu am crezut niciodata in Mos Craciun. La mine nu a venit niciodata Mosul, nici cand eram mica", a marturisit vedeta pentru A1.ro.Sexy asistenta tv isi petrecere sarbatorile de iarna in compania fotbalistului Adrian Cristea, care s-a ocupat de toate pregatirile pentru aceasta perioada. "Adrian Cristea se ocupa de toate. El face totul, nu stiu nimic", a mai declarat Bianca.