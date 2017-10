Monica Gabor vrea să profite de Lindsay Lohan

Vineri, 22 Februarie 2013

Este plină de datorii, motiv pentru care orice ofertă de publicitate pare binevenită pentru actrița Lindsay Lohan. Se pare că totuși lucrurile nu merg ca pe roate. Deși are nevoie de bani ca de aer, căci înregistrează datorii de 1,8 mi-lioane de dolari, Lindsay nu-și vinde ieftin imaginea, refuzând oferta de 200.000 de dolari, venită din partea Monicăi Gabor și a iubitului său asiatic, pentru simpla ei participare, în Dubai, la eve-nimentul de lansare a băuturii Mr. Pink. Actrița „se deranjează” doar dacă i se livrează în cont 500.000 de euro. Moni și iubitul chinez vânează vedete de talie inter-națională, care se află în impas financiar, pentru a le plăti cu mult sub valoarea lor. Iată însă că planurile au fost date peste cap, când cei doi au ofertat-o pe actrița Lindsay Lohan, despre care se știe că are sechestru pus pe toate bunurile, scrie libertatea.ro. Chiar dacă blonda e la pământ cu banii și momentan n-a mai solicitat-o niciun regizor de film, ea tot a strâmbat din nas când a aflat că, pentru participarea ei, în Dubai, la evenimentul de lansare a licorii Mr. Pink, va primi doar 200.000 de euro. Vedeta le-a trimis afaceriștilor o notă de plată de-a dreptul curajoasă: 500.000 de dolari, partea ei, plus decontarea cheltuielilor de transport, cazare și protocol. Mr. Pink și Moni nu au cedat și i-au cerut controversatei dive să profite de oferta lor suficient de generoasă, având în vedere situația financiară dezastruoasă prin care trece. Dar Lohan e de neînduplecat și nu vrea să renunțe la jumătatea de milion de dolari pretinsă. Actrița a mai colaborat cu Monica și anul trecut, la petrecerea cu ștaif din America a licorii energizante, când Lindsay și-a făcut apariția pe covorul roșu pentru doar 20.000 de dolari.