Monica Gabor „Vă rog să mă lăsaţi să trăiesc!“

Monica Gabor „Vă rog să mă lăsați să trăiesc!“

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sfârșit de săptămână agitat pentru Monica Gabor. Sâmbătă, fosta doamnă Columbeanu a ieșit la o terasă în București, însoțită de o prietenă, dar seara s-a terminat destul de prost.La un moment dat, curioșii care au început să o fotografieze, iar Monica s-a retras în baia localului. A ieșit după mai multă vreme, ajutată de oamenii care asigurau securitatea, pentru a putea pleca în liniște.Iubita lui Mr. Pink a clarificat într-o postare pe Facebook situația care a generat speculații în presă, până acolo încât s-a spus că i s-a făcut rău.„Bună dragii mei, revin cu tristețe la voi... Sunt din nou în România, țara mea natală și totodată țara mea de suflet. Observ că există o dorință nestăpânită a unor persoa-ne de a mă prezenta într-o lumină cât mai dezagreabilă. Aș vrea să precizez câteva lucruri legate de ultimele articole de presă despre mine și așa-numita ieșire a mea in club. NU AM FOST ÎN NICIUN CLUB! Am ieșit la terasa Story din Herăstrău împreună cu o prietenă. Atât!!! Sunt sătulă de toată drama care se creează în jurul vieții mele! Sunt o femeie normală, cu o viață normală. Vă rog să mă lăsați să trăiesc! În rest vreau să mulțumesc celor cărora le pasă de ce e în sufletul meu...”, a scris Monica Gabor pe pagina de socializare.Monica s-a întors în România recent, după o vacanță în Europa cu iubitul chinez.