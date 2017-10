Monica Gabor, tristă la început de primăvară

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În prima zi de primăvară, gândurile Monicăi Gabor s-au îndreptat către mama ei, Veronica Bulai, care a murit în urmă cu 8 luni, într-un accident. Bruneta a compus o scrisoare în care îi transmite celei care i-a dat viață mulțumiri pentru iubirea necondiționată."Draga mea Mamă,Nici nu știu cum să încep, nu găsesc cuvintele potrivite pentru a-ți mulțumi pentru tot. Ți-aș spune că te iubesc însă știi deja. Ți-aș spune că ție îți datorez viața, însă cuvintele sunt de prisos. Știu că poate câteodată te-am supărat însă nu a fost cu intenție. Mi-ai oferit trup din trupul tău, timp prețios din viața ta și cel mai important lucru este că mi-ai oferit iubirea ta necondiționată.Doar tu poți să știi cât de greu îmi este fără tine. Știu că poate câteodată nu am fost fiica perfectă, poate că nu am fost prea cuminte sau am fost prea rebelă...Pentru ceea ce ai fost și pentru ceea ce îmi place sa cred că faci în continuare pentru mine în fiecare zi, te iubesc și îți voi fi mereu recunoscătoare.Te iubesc pentru că mi-ai dat viața, pentru că m-ai acceptat așa cum sunt, cu calități, defecte și pentru că, orice s-ar întâmpla, știu că ești lângă mine!Cu dragoste, Monica", sunt gândurile pe care le are Moni pentru mama ei, care a murit în august 2013, într-un accident, scrie libertatea.ro.