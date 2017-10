Monica Gabor, ţinută din scurt de iubitul chinez

Monica Gabor, ținută din scurt de iubitul chinez

Ştire online publicată Miercuri, 15 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Au trecut doar trei zile de când s-a întors în țară ca să-și vadă fetița, pe Irinuca, însă tot nedespărțită e de Mr. Pink. Monica Gabor vorbește aproape din oră în oră la telefon cu iubitul ei chinez, aflat la peste 10.000 de kilometri distanță. Și chiar dacă o sună de dimineața până noaptea, Monica nu pare deranjată, ci lasă totul deoparte și îi povestește ce face, scrie libertatea.ro. Așa a fost văzută week-end-ul trecut, dis-de-dimineață la o sală de sport din zona Pipera, pe care celebrul fotomodel o frecventează. „Hello! How are you?”, a răspuns fosta doamnă Columbeanu, între două reprize de alergare, apelului primit la nouă dimineața. Moni s-a retras cuminte într-un colț, uitând practic de lumea din jur, și i-a răspuns lui Mr. Pink cuminte, ca la școală, la toate întrebările. I-a spus că e frumos acasă, că se simte foarte bine și că se distrează împreună cu Irina, fetița ei de numai 6 ani. Apoi, ca trezită dintr-un vis, a realizat că pot auzi și alții discuția lor și a plecat din sală, ca să poată vorbi nestingherită. După ce i-a dat raportul integral, tânăra s-a întors din nou la banda ei preferată de alergare, pentru încă 30 de minute de sport. Așa se poate explica și faptul că, de aproape un an, la venirile în țară, Moni nu mai pare interesată de evenimentele mondene ale Capitalei și de distracțiile prin cluburi, pe care în trecut nu le rata. Acum iese din casă doar după ce-și anunță iubitul unde merge și obține acordul lui, completează sursa citată. Venirea Monicăi în țară nu l-a bucurat mai deloc pe fostul socru, tatăl lui Irinel Columbeanu: „Știu că Monica a venit în țară, dar nu mă interesează. Irina nici nu a vrut să audă de ea, e foarte supărată pe ea. Nu știu ce face în America, probabil chinezul e de paravan. Cred că ea face tot ce făcea și pe la Bacău. Monica e ca purceaua care s-a urcat în copac și se crede regină”, a declarat Ion Columbeanu pentru Click!