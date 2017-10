Monica Gabor: „Sunt împărţită între două iubiri“

Monica Gabor: „Sunt împărțită între două iubiri“

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Gabor se află în acest zile în România și, susține ea, nu poate petrece atât timp cât și-ar dori cu fetița sa, Irina.„Am stat doar două zile pentru că legea îmi permite să stau doar două zile cu ea, iar soțul meu nu dorește să facă niciun compromis. Am fost mai tot timpul la piscină, am petrecut foarte frumos cu ea, am fost la teatru, am fost în parc. Mi-a spus în franceză „je t’aime, maman“, pentru că acum vorbește din ce în ce mai bine franceză”, a declarat Monica Gabor, citată de Libertatea.„Întotdeauna trebuie să aleg între iubirile din viața mea și poate că într-o zi voi ajunge la nivelul în care nu va trebui să aleg între ele și le voi putea avea în același timp pe amândouă”, a mai spus Monica pentru emisiunea „Drept la țintă”.