Monica Gabor şi-a ţepuit avocata!

Monica Gabor și-a țepuit avocata!

Ştire online publicată Joi, 12 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Avocata Monicăi Gabor în procesele cu Irinel Columbeanu nu și-a primit nici acum onorariul. Suma este fabuloasă: peste 48.000 de euro, la care se adaugă cheltuieli de 11.000 de euro.Ca să-și recupereze banii, Tripona Murgu a executat-o silit pe clienta ei. Surpriză, însă: Moni nu are niciun bun pe numele ei, iar în conturi s-au găsit doar 4.500 de lei.Când Monica Gabor i-a propus s-o apere în procesele cu fostul ei soț, Irinel Columbeanu, avocata Tripona Murgu a crezut că l-a prins pe Dumnezeu de-un picior. Nu s-a gândit deloc că va fi unul dintre cele mai păguboase contracte din cariera ei.Monica Gabor nu i-a plătit nici în ziua de azi onorariul de 48.000 euro, plus dobânzi și penalități. La această sumă uriașă, se mai adaugă încă 11.000 euro, bani pe care avocata i-a cheltuit pe transport și cazare, ea făcând naveta București-Timișoara, oraș în care locuiește, scrie, în exclusivitate, click.ro.