Monica Gabor şi-a dezamăgit fiica

Monica Gabor și-a dezamăgit fiica

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Gabor a reusit sa isi dezamageasca fiica, chiar de ziua ei! Irinuca implineste astazi sapte ani si a sperat pana in ultimul moment ca mama ei va veni in tara pentru aniversare.Desi i-a promis Irinei inca din primele zile ale anului ca vine pe 17 ianuarie pentru a fi impreuna de ziua micutei, Moni nu s-a tinut de promisiune si nu a ajuns din America la Bucuresti pentru Irina, insa a sunat-o inca de la prima ora pentru a-i ura "La multi ani!", scrie ele.ro. Treburi mult mai importante au retinut-o pe Monica in Statele Unite. Mr. Pink, iubitul sau chinez, are de gand sa lanseze o bautura energizanta, "Miss Moni", ce va avea imprimata pe ambalaj o fotografie cu iubita lui. Asadar, pentru Monica este o perioada plina, iar obligatiile pe care le are in America au impiedicat-o sa fie, astazi, alaturi de Irinuca. Pentru a-i mai alina suferinta, Monica i-a promis, si de data asta fiicei sale, ca urmeaza sa vina in curand sa o vada si sa ii aduca multe cadouri.Intre timp, Irinel depune toate eforturile pentru a-si vedea fiica fericita. Tatal i-a organizat fetei doua petreceri, una la scoala si inca una maine, acasa, la care sunt asteptate peste 40 de persoane.