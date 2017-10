Monica Gabor rupe tăcerea şi vorbeşte despre viaţa ei

Monica Gabor rupe tăcerea și vorbește despre viața ei

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Monica Gabor a acordat un interviu pentru agentiadepresamondena.com în care a spus tot ce are pe suflet despre relația ei cu presa, despre fetița ei, Irinuca, dar și despre cea care a fost în trecut.Vedeta vede în cea care a fost la debutul ei în showbiz drept o persoană „influențată negativ de cei importanți din viața ei” și spune că și-ar fi dorit să aibă pe cineva căruia să îi pese cu adevărat de ea.„Pe Monica de atunci aș descrie-o copleșită de tot ceea ce i se întâmplă și influențată negativ de persoanele importante din viața ei, persoane pe care eu le consideram exemplu la vremea respectivă. Nu-mi pare rău de absolut nimic din viața mea pentru că tot ceea ce am experimentat m-a făcut să devin omul care sunt astăzi, dar cred că aș fi fost și mai norocoasă dacă aș fi avut pe cineva căruia să îi pese cu adevărat de mine și de evoluția mea, de viitorul meu și m-ar fi sfătuit, poate chiar m-ar fi tras de mânecă atunci când greșeam, fiindcă am greșit de multe ori. Dar e bine că mi-am dat seama acum și încă mai am foarte mult timp la dispoziție pentru a face ca lucrurile să fie cât mai bune pentru mine și pentru fetița mea”, a declarat Monica.Fosta scorpie de la Izvorani a mai spus că își dorește ca fiica ei să devină un om și că va face tot posibilul să-i insufle principiile și valorile care să o ajute să ajungă astfel.„Îmi doresc să-i insuflu de pe acum Irinei dorința de a face bine tuturor, de a nu fi răzbunătoare, de a fi foarte respectuoasă cu toate persoanele indiferent de categoria socială din care fac parte și, nu în ultimul rând, răbdarea. Toate acestea sunt elemente la care încă mai lucrez și eu pentru că într-un fel și eu sunt încă în creștere. Eu și fiica mea creștem împreună, iar eu sper să creștem împreună frumos”, a dezvăluit ea. Moni a vorbit și despre relația ei cu presa, subliniind faptul că articolele de presă care încă apar despre ea o afectează, însă ea nu lasă să se vadă acest lucru.„Mă afectează materialele de presă fiindcă sunt o ființă umană și am emoții...Da, mă deranjează, dar poate că în timp vom ajunge cu toții la concluzia că mai întâi ar trebui să ne uităm la noi înșine în oglindă și abia apoi să vedem dacă mai avem curajul să aruncăm cu piatra”, a adăugat vedeta, citată de libertatea.ro.