Monica Gabor, parastas cu fast în memoria mamei ei

Ştire online publicată Marţi, 03 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă Ramona Gabor a trecut peste moartea mamei ei și se răsfață în vacanță în Maldive, Monica Gabor nu a uitat de cea care i-a dat viață și încă suferă din cauza dispariției acesteia. Se pare că Moni a organizat un parastas cu mare fast în SUA, în memoria mamei ei, Veronica Bulai.Monica Gabor a postat pe o rețea de socializare un mesaj prin intermediul căruia le mulțumește tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă grea, cât și celor care i-au transmis măcar o vorbă bună.„Mulțumesc din inimă tuturor prietenilor care s-au rugat împreună cu mine pentru liniștea mamei mele iubite! Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne aibă în pază! Thank you all for all your support! I love you!”, a scris fosta doamnă Columbeanu pe o rețea de socializare.Se pare că evenimentul a avut loc în 27 noiembrie la o biserică din Santa Monica, SUA.Mesajul postat de aceasta este însoțit de mai multe fotografii în care apar invitațiile la parastasul organizat de Monica în New York în memoria mamei ei.Cei adunați să celebreze alături de Moni memoria mamei ei au fost răsfățați cu prăjituri alese și fructe exotice, scrie click.ro.