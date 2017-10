Monica Gabor: „Nu vreau să-i fac copii lui Mr. Pink! El vrea şase!“

Monica Gabor: „Nu vreau să-i fac copii lui Mr. Pink! El vrea șase!“

Ştire online publicată Joi, 14 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De câte ori are ocazia, Monica Gabor vorbește despre viața de po-veste pe care o are în Statele Unite. Mr. Pink este prințul ei, iar ea se simte ca o prințesă. Și cu toate aces-tea, fosta doamnă Columbeanu pare să se opună evoluției lucrurilor. Dacă lumea se așteaptă ca român-ca să facă pasul către altar, iar următorul să fie către maternitate, planurile ei sunt altele, scrie cancan.ro.Revista Ciao! a publicat o serie de dezvăluiri uluitoare! Monica s-ar fi confesat apropiaților că, deocamdată, nici prin cap nu-i trece să devină mamă, în ciuda faptului că partenerul ei are cu totul și cu totul alte planuri.„Eu și Mr. Pink ne iubim sincer, avem o relație sinceră. Mr. Pink este sufletul meu pereche. Iubitul meu vrea mulți copii, vrea șase copii de la mine”, le-ar fi declarat Moni, recent, apropiaților, conform revistei Ciao!.Cu o sinceritate dusă la extrem, fosta doamnă Columbeanu a continuat seria confesiunilor, făcând o mărturisire complet neașteptată. „Nu vreau să-i fac copii lui Mr. Pink!”