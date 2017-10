Monica Gabor: "Nu am trusă de machiaj acasă." Află motivul!

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A început o nouă viață în America, alături de un om de afaceri chinez, iar acest lucru și-a lăsat amprentele asupra ei...într-un mod pozitiv. Monica Gabor a apărut în public tot mai naturală, fără machiaj sau artificii de înfrumusețare.Ea preferă acum machiajul natural sau... deloc. "Da, mă simt confortabil, nu am nimic de mascat. Merg mai mult pe principiul de menținere, întreținere a calității pielii. Plus că există riscul apariției unor iritații, mai ales în cazul în care ai un ten sensibil cum este al meu. Pielea trebuie lăsată să respire, substanțele folosite pentru fabricarea cosmeticelor pot închide porii, favorizând apariția infecțiilor sau a iritațiilor. Totuși, mă machiez la ședințe foto sau la alte astfel de ocazii. Nu am trusă de machiaj acasă, de aceea de cele mai multe ori apar în public nemachiată", a mărturisit Moni pentru protvmagazin.ro.Moni are însă are ritualuri de îngrijire la care ține cu sfințenie: "La capitolul îngrijire sunt foarte bună. Având în vedere că pielea este cel mai mare organ al nostru, încerc să folosesc produse cât mai naturale, dar spectrul este foarte larg așa că pot folosi simplul ulei de măsline dar și produse cosmetice mai sofisticate, așa numitele cosmeteutice. Pentru curățarea feței folosesc un gel pentru spălare pe bază de vitamina C, gomaj, fie enzimatic fie mecanic, pe bază de sâmburi de caisă. Întotdeauna folosesc ser și cremă pentru ochi înainte de aplicarea cremei hidratante. Încerc să evit produsele care conțin coloranți artificiali, alcool, sulfiți, sulfați și parabeni", scrie libertatea.ro.