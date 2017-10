Monica Gabor îl regretă pe Irinel

Monica Gabor a mai îndulcit tonul de la o vreme. Aflată în România pentru a petrece mai mult timp cu fiica ei, Moni a dat de înțeles că regretă despărțirea de omul de afaceri cu care are un copil.„A fost o relație foarte frumoasă care s-a schimbat între timp. Poate că n-am știut să primesc schimbările care survin în-tr-o relație așa cum ar fi trebuit să o fac. Acum am înțeles că într-o relație pa-siunea scade și crește, iar acest lucru nu ar trebui să fie hotărâtor în terminarea unei relații”, a spus Monica Gabor la Kanal D, la emisiunea Cancan TV.Mai mult, se pare că Irinel nu ar fi un bărbat atât de malefic, cum l-a descris de la divorț încoace: „De fiecare dată când am avut nevoie de ajutor, el a fost acolo. De fiecare dată când am fost atacată, a fost acolo. În timpul căsniciei noastre a fost o relație foarte frumoasă”, a mărturisit fosta doamnă Columbeanu.